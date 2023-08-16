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16 августа, 13:43

СБУ прослушала беседу жительниц Николаева и обвинила их в "отрицании существования Украины"

В Николаеве задержали двух женщин, которые "отрицали существование Украины"

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о задержании двух сотрудниц АО "Николаевоблэнерго", которые отрицали существование Незалежной как государства и высказывались в поддержку российской военной спецоперации.

Разговоры фигуранток, направленные против киевского режима. Видео © Telegram / Служба безпеки України

"СБУ задержала в Николаеве двух должностных лиц облэнерго, которые отрицали существование Украины <...> Фигурантками являются глава одного из подразделений "Николаевоблэнерго" и её заместитель", — говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что задержанные в разговорах с коллегами и подчинёнными также выражали надежды на захват всей территории Незалежной. В частности, они делали прогнозы по поводу "сроков" взятия под контроль российских войск Николаевской области. Кроме того, женщины оправдывали ракетные удары по Одессе и призывали к массовому убийству несогласных украинцев. В настоящее время обеим фигуранткам предъявлено обвинение по двум статьям, им грозит до восьми лет лишения свободы.

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А ранее СБУ сообщила о раскрытии масштабной схемы бегства призывников с Украины. Тем, кто купил "пакет документов" и намеревался выехать из страны, грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обложка ©

Telegram / Служба безпеки України

Наталья Исакова
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