СБУ прослушала беседу жительниц Николаева и обвинила их в "отрицании существования Украины"

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о задержании двух сотрудниц АО "Николаевоблэнерго", которые отрицали существование Незалежной как государства и высказывались в поддержку российской военной спецоперации.

Разговоры фигуранток, направленные против киевского режима. Видео © Telegram / Служба безпеки України

"СБУ задержала в Николаеве двух должностных лиц облэнерго, которые отрицали существование Украины <...> Фигурантками являются глава одного из подразделений "Николаевоблэнерго" и её заместитель", — говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что задержанные в разговорах с коллегами и подчинёнными также выражали надежды на захват всей территории Незалежной. В частности, они делали прогнозы по поводу "сроков" взятия под контроль российских войск Николаевской области. Кроме того, женщины оправдывали ракетные удары по Одессе и призывали к массовому убийству несогласных украинцев. В настоящее время обеим фигуранткам предъявлено обвинение по двум статьям, им грозит до восьми лет лишения свободы.