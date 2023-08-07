Украинку арестовали за слежку за Зеленским
СБУ задержала жительницу Очакова за сбор данных о перемещениях Зеленского
Служба безопасности Украины отчиталась о задержании жительницы города Очакова в Николаевской области по обвинению в шпионаже в пользу России. В частности, ей вменяют сбор информации о передвижениях президента Незалежной Владимира Зеленского.
СБУ заявила о поимке украинки прямо в процессе передачи собранных ею разведданных. Силовики утверждают, что задержанная пыталась определить, в какое время и в каких местах будет находиться Зеленский во время визита в Николаевскую область, который запланирован на завтра. А ещё жительницу Очакова обвиняют в том, что она пыталась вычислить места расположений средств РЭБ и складов, на которых ВСУ хранят боеприпасы.
Задержанную обвиняют в "несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов на Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ". Сейчас она под арестом, по выдвинутому обвинению она может получить тюремный срок до 12 лет.
Ранее председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк признал ответственность Киева за атаку на российский танкер "Сиг" в Керченском проливе. Глава СБУ заявил, что российские суда должны покинуть эти воды, чтобы такие атаки прекратились.
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