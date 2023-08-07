Украинку арестовали за слежку за Зеленским

Служба безопасности Украины отчиталась о задержании жительницы города Очакова в Николаевской области по обвинению в шпионаже в пользу России. В частности, ей вменяют сбор информации о передвижениях президента Незалежной Владимира Зеленского.

СБУ заявила о поимке украинки прямо в процессе передачи собранных ею разведданных. Силовики утверждают, что задержанная пыталась определить, в какое время и в каких местах будет находиться Зеленский во время визита в Николаевскую область, который запланирован на завтра. А ещё жительницу Очакова обвиняют в том, что она пыталась вычислить места расположений средств РЭБ и складов, на которых ВСУ хранят боеприпасы.

Задержанную обвиняют в "несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов на Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ". Сейчас она под арестом, по выдвинутому обвинению она может получить тюремный срок до 12 лет.