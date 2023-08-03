Экс-юриста партии Шария окрестили на Украине российским шпионом и угрожают пожизненным

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Одессе бывшего юрисконсульта партии Шария по обвинению в работе на российские спецслужбы. Имя задержанного не раскрывается.

В СБУ уточнили, что частный юрист ранее работал консультантом у нескольких депутатов из фракции от партии Шария в одном из райсоветов Одесской области. После начала спецоперации мужчина уехал в Крым, где якобы и начал сотрудничать с российскими спецслужбами, а затем вернулся в Одессу.

Юрист обвиняется в том, что он "собирал данные о последствиях взрывов в Одессе и отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО", ему предъявлено обвинение в госизмене. Также сообщается, что СБУ идентифицировала супругу задержанного, "которая сейчас проживает в Санкт-Петербурге".

"Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Также планируется сообщение о подозрении в шпионаже", — говорится в сообщении.