Экс-юриста партии Шария окрестили на Украине российским шпионом и угрожают пожизненным
СБУ задержала экс-юрисконсульта партии Шария по обвинению в работе на Россию
СБУ задержала экс-юрисконсульта партии Шария. Обложка © t.me / Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Одессе бывшего юрисконсульта партии Шария по обвинению в работе на российские спецслужбы. Имя задержанного не раскрывается.
В СБУ уточнили, что частный юрист ранее работал консультантом у нескольких депутатов из фракции от партии Шария в одном из райсоветов Одесской области. После начала спецоперации мужчина уехал в Крым, где якобы и начал сотрудничать с российскими спецслужбами, а затем вернулся в Одессу.
Юрист обвиняется в том, что он "собирал данные о последствиях взрывов в Одессе и отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО", ему предъявлено обвинение в госизмене. Также сообщается, что СБУ идентифицировала супругу задержанного, "которая сейчас проживает в Санкт-Петербурге".
"Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Также планируется сообщение о подозрении в шпионаже", — говорится в сообщении.
Ранее СБУ завела уголовное дело о госизмене на депутата Рады. По версии украинских спецслужб, народный избранник, находясь на подконтрольной России части Запорожской области, "добровольно пошёл на сотрудничество" с представителями РФ.