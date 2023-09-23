Астраханка выпала с восьмого этажа во время мытья окон и выжила

Астраханские врачи спасли девушку, упавшую с восьмого этажа во время мытья окон. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, несчастный случай произошёл месяц назад. Пострадавшую доставили в Александро-Мариинскую ОКБ со множественными серьёзными травмами, процент выживания при которых весьма невысок. В частности, у молодой женщины был ушиб головного мозга средней тяжести, разрыв печени, ушиб лёгкого, а также множественные переломы позвоночника, грудины, таза и рёбер.

"Процент выживаемости таких пациентов очень мал, поэтому были брошены все силы на её спасение. За жизнь боролись всей больницей!" — отметил травматолог Владимир Шевчук.

Благодаря слаженной работе медиков жизнь пациентки удалось спасти. Спустя всего месяц после происшествия специалисты полностью восстановили двигательные функции в левой ноге, а вот над работой правой придётся ещё потрудиться — самостоятельно ходить девушка не может. Ей уже назначили консультацию нейрохирурга.