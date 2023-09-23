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23 сентября, 18:38

Астраханка выпала с восьмого этажа во время мытья окон и выжила

В Астрахани врачи спасли девушку, выпавшую с 8-го этажа во время мытья окон

<p>Над спасением девушки работала вся больница. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/minzdravao" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минздрав Астраханской области</a></p>

Над спасением девушки работала вся больница. Обложка © VK / Минздрав Астраханской области

Астраханские врачи спасли девушку, упавшую с восьмого этажа во время мытья окон. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, несчастный случай произошёл месяц назад. Пострадавшую доставили в Александро-Мариинскую ОКБ со множественными серьёзными травмами, процент выживания при которых весьма невысок. В частности, у молодой женщины был ушиб головного мозга средней тяжести, разрыв печени, ушиб лёгкого, а также множественные переломы позвоночника, грудины, таза и рёбер.

"Процент выживаемости таких пациентов очень мал, поэтому были брошены все силы на её спасение. За жизнь боролись всей больницей!" — отметил травматолог Владимир Шевчук.

Благодаря слаженной работе медиков жизнь пациентки удалось спасти. Спустя всего месяц после происшествия специалисты полностью восстановили двигательные функции в левой ноге, а вот над работой правой придётся ещё потрудиться — самостоятельно ходить девушка не может. Ей уже назначили консультацию нейрохирурга.

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Ранее Лайф рассказывал, как в подмосковном Солнечногорске медики спасли мужчину со стрелой от арбалета в голове. Инородный предмет задел мозг, его извлечением занимались нейрохирурги.

Наталья Исакова
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