В Солнечногорске медики спасли мужчину со стрелой от арбалета в голове
Снимок КТ пациента со стрелой от арбалета в голове. Обложка © Telegram / Разборчивым почерком
В городе Солнечногорске Московской области медики спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове. Инородный предмет задел мозг, его извлечением занимались нейрохирурги. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Мужчину с арбалетной стрелой в голове спасли медики в подмосковном Солнечногорске. Фото © Telegram / Разборчивым почерком
Когда мужчина поступил в больницу, ему провели компьютерную томографию. Исследование показало, что стрела задела мозг. Пациента экстренно перевели в нейрохирургическую операционную.
Медики извлекли стрелу в течение часа. Чтобы сшить пострадавшие сосуды мозга, врачи использовали операционный микроскоп. Повторная КТ показала, что постоперационные изменения у пациента минимальны. Мужчину уже выписали, скоро он сможет вернуться к обычной жизни.
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