В Солнечногорске медики спасли мужчину со стрелой от арбалета в голове

В городе Солнечногорске Московской области медики спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове. Инородный предмет задел мозг, его извлечением занимались нейрохирурги. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Мужчину с арбалетной стрелой в голове спасли медики в подмосковном Солнечногорске. Фото © Telegram / Разборчивым почерком

Когда мужчина поступил в больницу, ему провели компьютерную томографию. Исследование показало, что стрела задела мозг. Пациента экстренно перевели в нейрохирургическую операционную.

Медики извлекли стрелу в течение часа. Чтобы сшить пострадавшие сосуды мозга, врачи использовали операционный микроскоп. Повторная КТ показала, что постоперационные изменения у пациента минимальны. Мужчину уже выписали, скоро он сможет вернуться к обычной жизни.