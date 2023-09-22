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22 сентября, 09:54

В Солнечногорске медики спасли мужчину со стрелой от арбалета в голове

<p>Снимок КТ пациента со стрелой от арбалета в голове. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/minzdravmosreg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Разборчивым почерком</a></p>

Снимок КТ пациента со стрелой от арбалета в голове. Обложка © Telegram / Разборчивым почерком

В городе Солнечногорске Московской области медики спасли мужчину с арбалетной стрелой в голове. Инородный предмет задел мозг, его извлечением занимались нейрохирурги. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Мужчину с арбалетной стрелой в голове спасли медики в подмосковном Солнечногорске. Фото © Telegram / Разборчивым почерком

Мужчину с арбалетной стрелой в голове спасли медики в подмосковном Солнечногорске. Фото © Telegram / Разборчивым почерком

Когда мужчина поступил в больницу, ему провели компьютерную томографию. Исследование показало, что стрела задела мозг. Пациента экстренно перевели в нейрохирургическую операционную.

Московские врачи откачали два ведра жидкости из гигантской опухоли пациентки

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Медики извлекли стрелу в течение часа. Чтобы сшить пострадавшие сосуды мозга, врачи использовали операционный микроскоп. Повторная КТ показала, что постоперационные изменения у пациента минимальны. Мужчину уже выписали, скоро он сможет вернуться к обычной жизни.

Ранее Лайф рассказывал, что в Челябинске врачи спасли мальчика, который вырезал кружок из резиновой игрушки поп-ит и вставил себе в глаз. Мальчик был напуган, но сказал вернувшейся с работы матери, что просто упал на игрушку, часть которой оторвалась.

Илья Суриков
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