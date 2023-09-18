Московские врачи откачали два ведра жидкости из гигантской опухоли пациентки

Московские врачи спасли пациентку с огромной опухолью яичника. Как рассказали Лайфу в Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), изначально 61-летняя женщина поступила в Дмитровскую больницу с жалобами на боли внизу живота, его увеличение и тошноту.

Диагностика выявила опухоль яичника, после чего пациентку экстренно перевели в МОНИИАГ. По словам главного научного сотрудника института Натальи Щукиной, объём образования был приличным.

"Пациентка при росте 165 см весила 130 килограммов, объём живота превышал 150 см. По результатам дополнительного исследования было обнаружено, что всю полость малого таза и брюшную полость занимает гигантская опухоль яичника — с множественными камерами и объёмом содержимого до 30 литров", — сказала она.

Кроме того, женщина страдает крайней степенью ожирения, гипертонической болезнью, нарушением углеводного обмена, желче- и мочекаменной болезнью, тяжёлой варикозной болезнью с отёками нижних конечностей, трофическими изменениями кожи голеней и стоп, а также заболеваниями матки. Учитывая последнее, врачи приняли решение провести радикальное вмешательство — удалить весь орган с придатками.

Щукина отметила, что, несмотря на крайне высокий риск тромбоэмболических осложнений, кровотечения, ранения смежных органов, а также гнойно-септических осложнений, операция прошла успешно, и женщина потеряла всего 100 миллилитров крови — всё благодаря слаженной работе анестезиологов и хирургов. А после вмешательства свою роль сыграла отработанная система выхаживания тяжёлых больных.





"В ходе операции проведена срочная диагностика удалённой опухоли яичника, исключена её злокачественная природа. Больная хорошо перенесла операцию", — добавила она.

Уже спустя 12 часов после операции женщина начала самостоятельно двигаться и на данный момент уже выписана с рекомендациями по дальнейшей реабилитации.