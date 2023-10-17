В Екатеринбурге мужчина погиб при падении из окна горящей квартиры

В Екатеринбурге мужчина скончался после падения из окна горящей квартиры, расположенной в двенадцатиэтажном доме. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Начдива Онуфриева.

В ведомстве уточнили, что очаг возгорания располагался на восьмом этаже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате падения из окна квартиры погиб собственник жилья 1988 года рождения. Остальных жильцов многоэтажного дома удалось эвакуировать.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку. По предварительным данным, рассматриваются разные версии причин возгорания. В их числе — неисправность электрического оборудования и неосторожное курение.