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17 октября, 08:30

В Екатеринбурге мужчина погиб при падении из окна горящей квартиры

В Екатеринбурге мужчина скончался после падения из окна горящей квартиры, расположенной в двенадцатиэтажном доме. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Начдива Онуфриева.

В ведомстве уточнили, что очаг возгорания располагался на восьмом этаже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате падения из окна квартиры погиб собственник жилья 1988 года рождения. Остальных жильцов многоэтажного дома удалось эвакуировать.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку. По предварительным данным, рассматриваются разные версии причин возгорания. В их числе — неисправность электрического оборудования и неосторожное курение.

В Приморском крае из-за пожара погибли около 700 овец и один мужчина

В Приморском крае из-за пожара погибли около 700 овец и один мужчина

А ранее Лайф рассказывал, что наставник известных бизнес-коучей Алексей Милованов выпал с восьмого этажа в Сочи Краснодарского края. Родственники пояснили, что у мужчины случился сильный эпилептический приступ, из-за которого ему стало плохо, после чего он упал вниз. Милованов скончался в больнице.

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Дарья Нарыкова
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