Коуч известных коучей умер после падения из окна
Наставник Аяза Шабутдинова и Дмитрия Портнягина выпал с восьмого этажа ЖК в Сочи
Алексей Милованов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / milovanov.pro
Алексей Милованов — наставник известных бизнес-тренеров, в том числе Аяза Шабутдинова и Дмитрия Портнягина, — выпал с восьмого этажа в Сочи Краснодарского края. По данным Mash, 37-летний "эксперт по продажам на вебинарах" проживал в элитном жилом комплексе "Москва" на Депутатской улице.
Так, всё случилось утром 11 октября. По словам родственников, у него произошёл сильный эпилептический приступ: мужчине резко стало плохо, после чего он упал вниз. Алексея госпитализировали, но он скончался в реанимации.
Обстоятельства смерти Милованова выясняют в Следственном комитете. Хоронить его планируют в подмосковной Балашихе.
Лайф писал о смерти мэра подмосковного Подольска Дмитрия Жарикова, ему было 47 лет. Чиновник скончался от оторвавшегося тромба. Как отметил на церемонии прощания губернатор Московской области Андрей Воробьёв, жители города тепло относились к усопшему.