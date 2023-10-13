Коуч известных коучей умер после падения из окна

Алексей Милованов — наставник известных бизнес-тренеров, в том числе Аяза Шабутдинова и Дмитрия Портнягина, — выпал с восьмого этажа в Сочи Краснодарского края. По данным Mash, 37-летний "эксперт по продажам на вебинарах" проживал в элитном жилом комплексе "Москва" на Депутатской улице.

Так, всё случилось утром 11 октября. По словам родственников, у него произошёл сильный эпилептический приступ: мужчине резко стало плохо, после чего он упал вниз. Алексея госпитализировали, но он скончался в реанимации.

Обстоятельства смерти Милованова выясняют в Следственном комитете. Хоронить его планируют в подмосковной Балашихе.