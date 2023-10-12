В Подмосковье простились с мэром Подольска Дмитрием Жариковым
Андрей Воробьёв на похоронах Дмитрия Жарикова. Обложка © "360" / Антон Чернов
В Троицком кафедральном соборе Подольска прошла гражданская панихида по главе городского округа Дмитрию Жарикову, прощание с ним состоялось на Лемешовском кладбище. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв назвал его смерть большой утратой.
"Сегодня для всех нас очень тяжёлый день — мы здесь для того, чтобы проводить в последний путь Дмитрия Вячеславовича. Хочу выразить соболезнования от себя и от всей нашей команды. В каждом дворе, в каждой квартире я видел тёплое отношение к нашему главе", — цитирует его телеканал "360".
Глава региона принёс свои соболезнования и выразил поддержку родным градоначальника. Он назвал его достойным товарищем.
Похороны Дмитрия Жарикова. Фото © Антон Чернов
Напомним, о смерти Дмитрия Жарикова стало известно 10 октября, ему было 47 лет. Градоначальник скончался от оторвавшегося тромба.