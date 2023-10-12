В Подмосковье простились с мэром Подольска Дмитрием Жариковым

"Сегодня для всех нас очень тяжёлый день — мы здесь для того, чтобы проводить в последний путь Дмитрия Вячеславовича. Хочу выразить соболезнования от себя и от всей нашей команды. В каждом дворе, в каждой квартире я видел тёплое отношение к нашему главе", — цитирует его телеканал "360".