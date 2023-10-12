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12 октября, 15:23

В Подмосковье простились с мэром Подольска Дмитрием Жариковым

<p>Андрей Воробьёв на похоронах Дмитрия Жарикова. Обложка © <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/smert-dmitrija-zharikova-stala-tjazhelejshej-utratoj/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"360"</a> / Антон Чернов</p>

Андрей Воробьёв на похоронах Дмитрия Жарикова. Обложка © "360" / Антон Чернов

В Троицком кафедральном соборе Подольска прошла гражданская панихида по главе городского округа Дмитрию Жарикову, прощание с ним состоялось на Лемешовском кладбище. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв назвал его смерть большой утратой.

  • Андрей Воробьёв на похоронах Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов
    Андрей Воробьёв на похоронах Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов
  • Андрей Воробьёв на похоронах Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов
    Андрей Воробьёв на похоронах Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов
  • Андрей Воробьёв на похоронах Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов
    Андрей Воробьёв на похоронах Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов
  • Андрей Воробьёв на похоронах Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов
    Андрей Воробьёв на похоронах Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов

Андрей Воробьёв на похоронах Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов

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"Сегодня для всех нас очень тяжёлый день — мы здесь для того, чтобы проводить в последний путь Дмитрия Вячеславовича. Хочу выразить соболезнования от себя и от всей нашей команды. В каждом дворе, в каждой квартире я видел тёплое отношение к нашему главе", цитирует его телеканал "360".

  • Похороны Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов
    Похороны Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов
  • Похороны Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов
    Похороны Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов
  • Похороны Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов
    Похороны Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов
  • Похороны Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов
    Похороны Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов

Похороны Дмитрия Жарикова. Фото © "360" / Антон Чернов

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Глава региона принёс свои соболезнования и выразил поддержку родным градоначальника. Он назвал его достойным товарищем.

Похороны Дмитрия Жарикова. Фото © Антон Чернов

Похороны Дмитрия Жарикова. Фото © Антон Чернов

Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом

Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом

Напомним, о смерти Дмитрия Жарикова стало известно 10 октября, ему было 47 лет. Градоначальник скончался от оторвавшегося тромба.

Матвей Константинов
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