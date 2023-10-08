Умер бывший президент Венгрии Ласло Шойом

Президент Венгрии в 2005–2010 годах, первый председатель Конституционного суда страны с 1990-го по 1998 год Ласло Шойом скончался после продолжительной болезни, сообщили в его секретариате, передаёт MTI. Ему было 82 года.

Будущий президент Венгрии родился в 1942 году в городе Печ (Венгрия). В 1987 году он был одним из соучредителей Венгерского демократического форума, в 1990 году стал первым председателем Конституционного суда и был на этой должности до 1998 года. В 2005-м его избрали третьим президентом Венгрии, он занимал этот пост до 2010 года.