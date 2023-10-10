Мэр Подольска умер в возрасте 47 лет

Глава подмосковного города Подольска Дмитрий Жариков скончался в возрасте 47 лет. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, причиной смерти чиновника стал оторвавшийся тромб. Сегодня утром Жариков долгое время не выходил из дома, приехавший водитель разбил окно, проник в помещение и обнаружил тело главы Подольска без признаков жизни.

Жариков возглавлял администрацию городского округа Подольск с 9 февраля 2022 года. С 2015 по 2019 год он занимал пост главы другого подмосковного города — Серпухова. С 1997 по 2009 год Жариков работал в органах Прокуратуры и Следственного комитета РФ.