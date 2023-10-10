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10 октября, 09:00
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Мэр Подольска умер в возрасте 47 лет

Глава подмосковного Подольска Жариков скончался на 48-м году жизни

<p>Мэр Подольска Дмитрий Жариков. Обложка © <a href="https://vk.com/dmitrzhar?z=photo704516619_457239018/album704516619_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Дмитрий Жариков</a></p>

Мэр Подольска Дмитрий Жариков. Обложка © VK / Дмитрий Жариков

Глава подмосковного города Подольска Дмитрий Жариков скончался в возрасте 47 лет. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, причиной смерти чиновника стал оторвавшийся тромб. Сегодня утром Жариков долгое время не выходил из дома, приехавший водитель разбил окно, проник в помещение и обнаружил тело главы Подольска без признаков жизни.

Жариков возглавлял администрацию городского округа Подольск с 9 февраля 2022 года. С 2015 по 2019 год он занимал пост главы другого подмосковного города — Серпухова. С 1997 по 2009 год Жариков работал в органах Прокуратуры и Следственного комитета РФ.

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Никита Никонов
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