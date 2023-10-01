Легенда сыска: Экс-начальник свердловского ГУ МВД умер накануне дня рождения

Из-за болезни в возрасте 72 лет скончался экс-начальник свердловского ГУ МВД Владимир Воротников. Генерала-лейтенанта называют легендой, потому что он командовал управлением в 90-е, когда работа была наиболее опасной и стал единственным в России руководителем милиции, который дважды возглавил одно и то же региональное отделение.

Воротников был почётным консулом Монголии в Екатеринбурге. Представитель пресс-службы управления Валерий Горелых отметил, что экс-глава свердловского МВД на протяжении жизни развивал и совершенствовал работу органов.

"Из жизни Свердловского гарнизона полиции действительно ушла легенда сыска. Владимир Александрович, будучи ещё начальником УВД Свердловска, принимал меня на службу в ОВД", — поделился полковник Горелых.

По его словам, до сих пор в области есть золотой фонд умелых руководителей, которых воспитал Воротников. О месте и времени прощания с офицером он обещал сообщить отдельно. 2 октября Воротникову должно было исполниться 73 года. Он руководил свердловским главком с 1994 по 1997 год, а также с 2001 по 2006 год.