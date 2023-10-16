В Приморском крае из-за пожара погибли около 700 овец и один мужчина

Мощный пожар произошёл в селе Ясное в Приморском крае. По информации пресс-службы МЧС РФ, в результате ЧП погиб один человек и около 700 овец.

Сотрудники МЧС тушат пожар и спасают овец. Видео © Telegram / МЧС России

В ведомстве уточнили, что пожар охватил три хозяйственные постройки и частично один из ангаров для рогатого скота на частной территории. Сотрудники МЧС открыли ворота ангара, куда ещё не добрался огонь, выпустив полтысячи животных. Однако спасателям не удалось спасти животных из другого ангара, где погибли несколько сотен голов домашнего скота.

Также в ходе тушения огня спасатели нашли тело погибшего мужчины, его личность сейчас устанавливается. Площадь пожара составила примерно 300 квадратных метров.