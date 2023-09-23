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23 сентября, 13:37

В Ленобласти загорелась детская конная академия

МЧС сообщило о спасении всех животных при пожаре в конной академии в Ленобласти

В здании конюшни детской конной академии во Всеволожске Ленинградской области произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, возгорание удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров.

В Ленобласти загорелась детская конная академия. Видео © Telegram / МЧС Ленинградской области

В тушении возгорания принимают участие 16 человек и четыре единицы техники МЧС. Всех находившихся в академии оперативно эвакуировали. Причины пожара выясняются.

"Из горящей конюшни спасены все животные", — добавили в ведомстве.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве мужчина рухнул с высоты третьего этажа, спасаясь от пожара по трубе. Лайф публиковал видео с места происшествия.

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Кадр из видео Telegram / МЧС Ленинградской области

Наталья Исакова
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