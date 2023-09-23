В здании конюшни детской конной академии во Всеволожске Ленинградской области произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, возгорание удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров.

В Ленобласти загорелась детская конная академия. Видео © Telegram / МЧС Ленинградской области

В тушении возгорания принимают участие 16 человек и четыре единицы техники МЧС. Всех находившихся в академии оперативно эвакуировали. Причины пожара выясняются.