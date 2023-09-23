В Ленобласти загорелась детская конная академия
МЧС сообщило о спасении всех животных при пожаре в конной академии в Ленобласти
В здании конюшни детской конной академии во Всеволожске Ленинградской области произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, возгорание удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров.
В Ленобласти загорелась детская конная академия. Видео © Telegram / МЧС Ленинградской области
В тушении возгорания принимают участие 16 человек и четыре единицы техники МЧС. Всех находившихся в академии оперативно эвакуировали. Причины пожара выясняются.
"Из горящей конюшни спасены все животные", — добавили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве мужчина рухнул с высоты третьего этажа, спасаясь от пожара по трубе. Лайф публиковал видео с места происшествия.
Кадр из видео Telegram / МЧС Ленинградской области