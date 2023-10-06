Жители Казани приняли бревно за застрявшую собаку и вызвали для него спасателей
Сгоревшее бревно, которое жители Казани приняли за собаку. Обложка © t.me / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
В МЧС Казани обратились местные жители с просьбой спасти собаку, застрявшую на пустом острове посреди реки. Но на деле оказалось всё несколько иначе.
Спасатели на лодках отправились вызволять несчастное животное и, подплыв ближе, выяснили, что это вовсе не собака, а сгоревшее бревно, которое в целом в спасении особо не нуждается. Видео спасательной операции опубликовала пресс-служба казанского Министерства чрезвычайных ситуаций.
Прибывшие на помощь застрявшей на острове собаке спасатели сталкиваются с неожиданным поворотом. Видео © t.me / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Ранее в МЧС опубликовали кадры спасения 35 человек, застрявших на высоте 35 метров на аттракционе в Ставрополе. Сотрудники аварийно-спасательной службы показали видео с места происшествия, на котором видно, что людей спускают с помощью пожарной автолестницы.