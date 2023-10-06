Жители Казани приняли бревно за застрявшую собаку и вызвали для него спасателей

В МЧС Казани обратились местные жители с просьбой спасти собаку, застрявшую на пустом острове посреди реки. Но на деле оказалось всё несколько иначе.

Спасатели на лодках отправились вызволять несчастное животное и, подплыв ближе, выяснили, что это вовсе не собака, а сгоревшее бревно, которое в целом в спасении особо не нуждается. Видео спасательной операции опубликовала пресс-служба казанского Министерства чрезвычайных ситуаций.

Прибывшие на помощь застрявшей на острове собаке спасатели сталкиваются с неожиданным поворотом. Видео © t.me / ГУ МЧС России по Республике Татарстан