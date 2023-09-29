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29 сентября, 20:45

МЧС показало кадры спасения людей с застрявшего аттракциона в Ставрополе

МЧС: Спасатели эвакуируют людей с застрявшего аттракциона в Ставрополе

В столице Ставропольского края люди застряли на высоте 35 метров на остановившемся аттракционе в городском парке "Победа". Об этом в телеграм-канале сообщают представители МЧС России.

Спасатели снимают людей с аттракциона в Ставрополе. Видео © t.me / МЧС России

По данным телеграм-канала, на высоте 35 метров оказались заблокированы шесть человек, среди которых один ребёнок. Сотрудники аварийно-спасательной службы опубликовали видео с места происшествия, на котором видно, что людей спускают с помощью пожарной автолестницы.

На месте работают 23 человека и девять единиц техники. Почему аттракцион остановился, пока не известно.

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Ранее Лайф писал, что на площадке фестиваля Октоберфест в немецком городе Мюнхене столкнулись две вагонетки на американских горках. В результате инцидента пострадало восемь человек.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Андрей Соловьёв
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