МЧС показало кадры спасения людей с застрявшего аттракциона в Ставрополе

В столице Ставропольского края люди застряли на высоте 35 метров на остановившемся аттракционе в городском парке "Победа". Об этом в телеграм-канале сообщают представители МЧС России.

Спасатели снимают людей с аттракциона в Ставрополе. Видео © t.me / МЧС России

По данным телеграм-канала, на высоте 35 метров оказались заблокированы шесть человек, среди которых один ребёнок. Сотрудники аварийно-спасательной службы опубликовали видео с места происшествия, на котором видно, что людей спускают с помощью пожарной автолестницы.

На месте работают 23 человека и девять единиц техники. Почему аттракцион остановился, пока не известно.