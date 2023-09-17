При аварии на американских горках на Октоберфесте пострадали восемь человек

На площадке фестиваля Октоберфест в немецком городе Мюнхене столкнулись две вагонетки на американских горках. В результате инцидента пострадали восемь человек. Об этом пишет издание Bild.

На фестивале Октоберфест в Мюнхене произошёл инцидент на аттракционе. Видео © X / MichaelLohnerM

Уточняется, что всё случилось на аттракционе "Хёлленблиц", где вагонетки могут разгоняться до 80 километров в час. По некоторым оценкам, это самые крупные крытые американские горки в мире.

Известно, что пострадавшие в результате инцидента получили лёгкие травмы, их отправили на амбулаторное лечение. Доступ к аттракциону после случившегося заблокировала полиция. Почему вагонетки столкнулись — не уточняется.

СМИ утверждают, что перед использованием аттракцион тщательно проверяли. При этом не только "Хёлленблиц" столкнулся с поломкой. В первый день фестиваля подобное произошло ещё на трёх других аттракционах.