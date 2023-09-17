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17 сентября, 11:52

При аварии на американских горках на Октоберфесте пострадали восемь человек

На Октоберфесте в Германии восемь человек пострадали из-за ЧП на аттракционе

<p>Посетители аттракциона на Октоберфесте спускаются вниз после столкновения вагонеток. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/MichaelLohnerM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MichaelLohnerM</a></p>

Посетители аттракциона на Октоберфесте спускаются вниз после столкновения вагонеток. Обложка © X / MichaelLohnerM

На площадке фестиваля Октоберфест в немецком городе Мюнхене столкнулись две вагонетки на американских горках. В результате инцидента пострадали восемь человек. Об этом пишет издание Bild.

На фестивале Октоберфест в Мюнхене произошёл инцидент на аттракционе. Видео © X / MichaelLohnerM

Уточняется, что всё случилось на аттракционе "Хёлленблиц", где вагонетки могут разгоняться до 80 километров в час. По некоторым оценкам, это самые крупные крытые американские горки в мире.

Известно, что пострадавшие в результате инцидента получили лёгкие травмы, их отправили на амбулаторное лечение. Доступ к аттракциону после случившегося заблокировала полиция. Почему вагонетки столкнулись — не уточняется.

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СМИ утверждают, что перед использованием аттракцион тщательно проверяли. При этом не только "Хёлленблиц" столкнулся с поломкой. В первый день фестиваля подобное произошло ещё на трёх других аттракционах.

Ранее Лайф писал о другом инциденте на аттракционе, уже в России. Пьяный житель Нефтекамска спустился с вершины колеса обозрения, выполняя опасные "акробатические трюки". Нарушителя порядка внизу встретили сотрудники полиции.

Илья Суриков
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