В Москве мальчику прищемили половой орган в парке аттракционов "Остров мечты"

В Москве семилетнему мальчику прищемили половой орган в парке аттракционов "Остров мечты". Это произошло после того, как сотрудник неудачно надел крепления при посадке на американские горки. По данным телеграм-канала SHOT, ребёнок через боль катался две минуты, после чего его увезла в больницу бригада скорой помощи.

Рассказ мамы мальчика, получившего травму в парке аттракционов. Видео © Telegram / SHOT

"Мы там сидели последние, на аттракционе, поэтому, как только нас пристегнули, буквально сразу же аттракцион поехал, поэтому [сын] пожаловался только после того, как мы вышли с аттракциона. Когда мы вышли в туалет, первым делом я увидела кровь на половом органе, на теле, на пахе и на трусах. На месте сотрудники вообще смеялись над проблемой, и всё переросло в хамство", — рассказала мать мальчика.

Речь идёт об аттракционе "Полёт в тоннеле", где поезд мчится по "убежищу черепашек-ниндзя" на скорости 80 километров в час с переворотами и подъёмами на высоту 24 метра. Врачи вовремя оказали помощь: не пришлось ставить катетер и удалось избежать тяжёлых последствий. Сейчас пострадавший восстанавливается дома.

По словам женщины, сын проходил по возрасту и росту на аттракцион, однако сотрудник парка грубо пристёгивал посетителей перед полётом по тоннелю. Так, её ударили по животу. Пока у матери потерпевшего получилось добиться лишь возврата денег за билеты. Следователи проводят проверку.