В Подмосковье вагончик аттракциона вместе с детьми слетел с рельсов и рухнул на землю

В городе Орехово-Зуево Московской области две девочки пострадали при катании на аттракционе. Их вагончик слетел с рельсов во время движения.

В Орехово-Зуеве две девочки пострадали при катании на аттракционе в Центральном городском парке. Видео © VK / "Москва. Город новостей"

Инцидент произошёл в Центральном городском парке 5 июля. Случившееся попало на видео, которое распространили в соцсетях. Судя по кадрам, в составе аттракциона "Весёлая волна" было четыре вагончика. Третий по счёту во время движения открепился от рельсов и упал на землю, перевернувшись.

Обеим пострадавшим по 15 лет. У них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Также у одной из девочек — закрытый перелом левого плеча. Проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств, приведших к произошедшему. Осуществляется осмотр, проводятся опросы, планируется назначение комплекса судебных экспертиз", — уточнили в ведомстве.