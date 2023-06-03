Девочка отделалась сломанной ногой при падении с 40-метрового аттракциона в Австралии

В Австралии 12-летняя девочка выжила после прыжка с 40-метрового аттракциона. Об этом сообщает британский таблоид The Mirror.

Всё произошло в штате Квинсленд. Холли Браун и её подруга Ава захотели покататься на аттракционе Mega Drop, позволяющем ощутить свободное падение: сначала кабина поднимается на высоту 40 метров, после чего опускается на скорости до 209 километров в час. Девочки оказались единственными посетительницами, однако это их ничуть не смутило.

Холли и Ава уселись на места, а когда кабина начала подниматься, оказалось, что страховочный механизм не закреплён. В итоге у Холли удерживающее устройство поднялось, а у Авы было опущено, но полностью не зафиксировано. Чтобы спастись, первая решила прыгнуть вниз, пока кабина не набрала достаточную скорость.

"Я подумала: "Ну, я либо прыгну и, может быть, сломаю несколько костей, либо поднимусь и умру", — поделилась юная австралийка.