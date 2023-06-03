Девочка отделалась сломанной ногой при падении с 40-метрового аттракциона в Австралии
В Австралии 12-летняя девочка выжила после падения с 40-метрового аттракциона
40-метровый аттракцион Mega Drop в Австралии. Обложка © Wikipedia
В Австралии 12-летняя девочка выжила после прыжка с 40-метрового аттракциона. Об этом сообщает британский таблоид The Mirror.
Всё произошло в штате Квинсленд. Холли Браун и её подруга Ава захотели покататься на аттракционе Mega Drop, позволяющем ощутить свободное падение: сначала кабина поднимается на высоту 40 метров, после чего опускается на скорости до 209 километров в час. Девочки оказались единственными посетительницами, однако это их ничуть не смутило.
Холли и Ава уселись на места, а когда кабина начала подниматься, оказалось, что страховочный механизм не закреплён. В итоге у Холли удерживающее устройство поднялось, а у Авы было опущено, но полностью не зафиксировано. Чтобы спастись, первая решила прыгнуть вниз, пока кабина не набрала достаточную скорость.
"Я подумала: "Ну, я либо прыгну и, может быть, сломаю несколько костей, либо поднимусь и умру", — поделилась юная австралийка.
При этом подруга не прыгнула вслед за ней и осталась на месте, поднимаясь, пока сотрудник аттракциона не нажал кнопку аварийной остановки. По словам Авы, она думала, что Холли уже мертва, но, к счастью, обе подруги выжили. Вторая лишь сломала ногу. Теперь по факту инцидента управление штата по вопросам безопасности труда проводит проверку. Стоит отметить, что аттракцион Mega Drop является самым высоким в Австралии.
Ранее Лайф рассказывал, как карусель рухнула в оренбургском парке. В тот момент на аттракционе катались взрослые вместе с детьми. В результате ЧП пострадали 20 человек, 12 из которых пришлось госпитализировать, одну женщину даже подключили к ИВЛ. Причиной крушения мог стать сбой в работе. Главу компании, отвечающей за обрушившуюся карусель, уже арестовали. Также суд заключил под стражу ещё двух фигурантов дела.