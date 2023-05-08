В Оренбурге арестовали главу компании, которая отвечала за обрушившуюся карусель

Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал почти на два месяца руководителя ООО "Аттракцион-сервис", который обслуживает аттракционы в "Оренпарке", где упала карусель. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"Постановлением Дзержинского районного суда города Оренбурга Плинину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 07.07.2023 года", — говорится в сообщении.