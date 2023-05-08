В Оренбурге арестовали главу компании, которая отвечала за обрушившуюся карусель
Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал почти на два месяца руководителя ООО "Аттракцион-сервис", который обслуживает аттракционы в "Оренпарке", где упала карусель. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
"Постановлением Дзержинского районного суда города Оренбурга Плинину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 07.07.2023 года", — говорится в сообщении.
Указывается, что решение принято после рассмотрения ходатайства следователя СУ СКР по региону. Плинин обвиняется в совершении преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
Напомним, 6 мая в недавно открытом парке семейного отдыха "Оренпарк" в Оренбурге карусель рухнула, когда на ней катались взрослые и дети. Момент обрушения попал на видео. При обрушении пострадало около 20 человек, из них 12 госпитализированы. Одну из потерпевших — 27-летнюю женщину — подключили к ИВЛ. Возможной причиной ЧП назван сбой в работе аттракциона. Накануне задержали руководителей компаний, обслуживающих аттракционы в парке Оренбурга, а сегодня — третьего фигуранта дела.
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