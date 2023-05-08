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8 мая, 07:59

В Оренбурге задержан третий фигурант дела об обрушении карусели

В Оренбургской области задержан ещё один, уже третий, фигурант дела об обрушении карусели в парке регионального центра. Об этом сообщили в местном управлении СК РФ.

"По результатам проведённых обысков в качестве подозреваемого задержан 36-летний руководитель ООО "Аттракцион-сервис", где произошло падение карусели", — пояснили там.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям — "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Уже задержаны два руководителя компаний, которые отвечали за карусель.

Момент обрушения карусели с детьми в парке Оренбурга попал на видео

Момент обрушения карусели с детьми в парке Оренбурга попал на видео

Напомним, что 6 мая в недавно открытом парке семейного отдыха "Оренпарк" в Оренбурге карусель рухнула в тот момент, когда на ней катались взрослые и дети. При обрушении пострадало около 20 человек, из них 12 госпитализировали. Одну из потерпевших — 27-летнюю женщину — подключили к ИВЛ. Возможной причиной ЧП назван сбой в работе аттракциона.

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СУ СКР по Оренбургской области

Андрей Григорьев
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