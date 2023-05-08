В Оренбурге задержан третий фигурант дела об обрушении карусели

В Оренбургской области задержан ещё один, уже третий, фигурант дела об обрушении карусели в парке регионального центра. Об этом сообщили в местном управлении СК РФ.

"По результатам проведённых обысков в качестве подозреваемого задержан 36-летний руководитель ООО "Аттракцион-сервис", где произошло падение карусели", — пояснили там.