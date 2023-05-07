В Оренбурге задержали ответственных за обслуживание сломавшейся карусели

В Оренбурге задержаны руководители коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке, где упала карусель. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Оренбургской области.

"По результатам проведённых обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО "Аттракцион-сервис" и ООО "Винтаж", — указывается в сообщении.

В ведомстве отметили, что по факту ЧП в оренбургском парке возбуждено уголовное дело по статьям "Халатность, повлёкшая по неосторожности тяжкий вред здоровью" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.