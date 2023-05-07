В Оренбурге задержали ответственных за обслуживание сломавшейся карусели
В Оренбурге задержаны руководители коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке, где упала карусель. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Оренбургской области.
"По результатам проведённых обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО "Аттракцион-сервис" и ООО "Винтаж", — указывается в сообщении.
В ведомстве отметили, что по факту ЧП в оренбургском парке возбуждено уголовное дело по статьям "Халатность, повлёкшая по неосторожности тяжкий вред здоровью" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
Напомним, 6 мая в Оренбурге карусель рухнула в тот момент, когда на ней катались взрослые и дети. Инцидент произошёл в парке семейного отдыха "Оренпарк", который открыли недавно. Согласно данным регионального ГУ МВД РФ, при обрушении карусели пострадало около 20 человек, из них 12 госпитализировали. Одну из потерпевших — 27-летнюю женщину — подключили к ИВЛ после инцидента. Возможной причиной ЧП назван сбой в работе аттракциона.