Владелец парка в Оренбурге оплатит лечение пострадавших при обрушении карусели
Лечение пострадавших в результате обрушения карусели в Оренбурге оплатит владелец парка, в котором произошёл инцидент. Об этом рассказали в региональном правительстве.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с представителем руководства компании-концессионера "Оренпарка", он прибыл в город по требованию главы региона.
Паслер указал, что владельцы парка должны оплатить как лечение, так и пластические операции для пострадавших, а также услуги по транспортировке и реабилитации.
"(Вы должны) встретиться с каждым пострадавшим, как только вас допустят врачи. Надеюсь, вы понимаете, что последствия будут максимально жёсткими – происшествием занимаются правоохранительные органы", — отметил губернатор.
Представитель компании заверил, что "Оренпарк" оплатит восстановление пострадавших посетителей аттракциона. Он заявил, что с ними встретятся для определения ущерба.
Напомним, что 6 мая в недавно открытом парке семейного отдыха "Оренпарк" в Оренбурге карусель рухнула в тот момент, когда на ней катались взрослые и дети. При обрушении пострадало около 20 человек, из них 12 госпитализировали. Одну из потерпевших — 27-летнюю женщину — подключили к ИВЛ. Возможной причиной ЧП назван сбой в работе аттракциона. Ответственных за обслуживание сломавшейся карусели задержали.
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