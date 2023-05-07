Владелец парка в Оренбурге оплатит лечение пострадавших при обрушении карусели

Лечение пострадавших в результате обрушения карусели в Оренбурге оплатит владелец парка, в котором произошёл инцидент. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с представителем руководства компании-концессионера "Оренпарка", он прибыл в город по требованию главы региона.

Паслер указал, что владельцы парка должны оплатить как лечение, так и пластические операции для пострадавших, а также услуги по транспортировке и реабилитации.

"(Вы должны) встретиться с каждым пострадавшим, как только вас допустят врачи. Надеюсь, вы понимаете, что последствия будут максимально жёсткими – происшествием занимаются правоохранительные органы", — отметил губернатор.