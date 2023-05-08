В Оренбурге арестованы все три фигуранта дела об обрушении карусели

В Оренбурге суд заключил под стражу ещё двух фигурантов уголовного дела об обрушении карусели, сообщает пресс-служба СК России.

"В Оренбурге избрана мера пресечения руководителям коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке, где произошло падение карусели. По результатам проведённых обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО "Аттракцион-сервис" и ООО "Винтаж", а также лицо, фактически осуществляющее организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке имени 50 лет СССР ("Оренпарк")", — говорится в сообщении ведомства.