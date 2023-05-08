В Оренбурге арестованы все три фигуранта дела об обрушении карусели
В Оренбурге суд заключил под стражу ещё двух фигурантов уголовного дела об обрушении карусели, сообщает пресс-служба СК России.
В офисах подрядчиков прошли обыски. Видео © Telegram / Следком
"В Оренбурге избрана мера пресечения руководителям коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в парке, где произошло падение карусели. По результатам проведённых обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО "Аттракцион-сервис" и ООО "Винтаж", а также лицо, фактически осуществляющее организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке имени 50 лет СССР ("Оренпарк")", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 6 мая в недавно открытом парке семейного отдыха "Оренпарк" в Оренбурге карусель рухнула, когда на ней катались взрослые и дети. Момент обрушения попал на видео. Пострадало около 20 человек, из них 12 в больнице. Одну из потерпевших — 27-летнюю женщину — подключили к ИВЛ. Возможной причиной ЧП назван сбой в работе аттракциона.
Кадр из видео Telegram / Следком