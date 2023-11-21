Молодая мать до смерти забила сына-младенца, потому что не хотела менять подгузник

В Мурманской области 20-летняя мать забила до смерти своего сына-младенца. Молодая женщина вышла из себя, когда рано утром малышу потребовалось сменить подгузник. По данным SHOT, трагедия произошла 20 ноября в городе Апатиты.

У 20-летней девушки и 19-летнего парня было двое сыновей: одному три года, второму — 11 месяцев. В ночь на понедельник девушка была дома с детьми одна. Около четырёх утра младенец начал плакать, чем выбесил мать. Когда она поняла, что малышу нужно поменять подгузник, и вовсе рассвирепела. Девушка начала избивать ребёнка и остановилась, только когда тот замолчал и перестал дышать.

Прибывшая скорая констатировала смерть. На всём теле младенца обнаружили сильнейшие гематомы. Мать убила своего сына за два дня до того, как ему должен был исполниться год.

Сейчас полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Старшего сына из семьи изъяли. Выяснилось, что обоих родителей ранее уже наказывали за неисполнение родительских обязанностей.