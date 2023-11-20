Регион

Уведомления отключены

20 ноября, 09:16

В Омской области пьяный отец случайно задушил новорождённую дочь во время сна

<p>Фото из квартиры, где из-за пьяного отца погибла новорождённая девочка. Источник © VK / <a href="https://vk.com/suskomsk?w=wall-128786625_7589&z=photo-128786625_457244603/wall-128786625_7589" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Омской области</a></p>

Фото из квартиры, где из-за пьяного отца погибла новорождённая девочка. Источник © VK / СУ СК России по Омской области

Пьяный житель Омской области случайно задушил во сне новорождённую девочку. О трагическом происшествии сообщает в понедельник, 20 ноября, пресс-служба регионального главка СК России.

Сама трагедия произошла в минувшую субботу, 18 ноября, в частном доме, расположенном на станции Стрела Таврического района. По данным следствия, 23-летняя мать переложила одномесячную дочь из коляски в кровать, где в это время спал пьяный 27-летний отец малышки. Ночью женщина увидела, что рука её супруга расположена на шее младенца, а ребёнок не подаёт признаков жизни.

"По предварительным данным, смерть девочки наступила от механической асфиксии. В семье воспитываются ещё девочки трёх и пяти лет", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", горе-отцу грозит до четырёх лет лишения свободы.

Школьник из Ачинска зарубил одноклассника топором из-за оскорблений матери

Школьник из Ачинска зарубил одноклассника топором из-за оскорблений матери

Ранее Лайф сообщал, что в одном из парков Санкт-Петербурга нашли завёрнутого в одеяло младенца. По оценке врачей, обнаруженной девочке примерно один месяц. Полиция начала проверку по факту случившегося, ведутся оперативно-разыскные мероприятия с целью установить личности родителей.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Омская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров