В Омской области пьяный отец случайно задушил новорождённую дочь во время сна
Фото из квартиры, где из-за пьяного отца погибла новорождённая девочка. Источник © VK / СУ СК России по Омской области
Пьяный житель Омской области случайно задушил во сне новорождённую девочку. О трагическом происшествии сообщает в понедельник, 20 ноября, пресс-служба регионального главка СК России.
Сама трагедия произошла в минувшую субботу, 18 ноября, в частном доме, расположенном на станции Стрела Таврического района. По данным следствия, 23-летняя мать переложила одномесячную дочь из коляски в кровать, где в это время спал пьяный 27-летний отец малышки. Ночью женщина увидела, что рука её супруга расположена на шее младенца, а ребёнок не подаёт признаков жизни.
"По предварительным данным, смерть девочки наступила от механической асфиксии. В семье воспитываются ещё девочки трёх и пяти лет", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", горе-отцу грозит до четырёх лет лишения свободы.
Ранее Лайф сообщал, что в одном из парков Санкт-Петербурга нашли завёрнутого в одеяло младенца. По оценке врачей, обнаруженной девочке примерно один месяц. Полиция начала проверку по факту случившегося, ведутся оперативно-разыскные мероприятия с целью установить личности родителей.