В Омской области пьяный отец случайно задушил новорождённую дочь во время сна

Пьяный житель Омской области случайно задушил во сне новорождённую девочку. О трагическом происшествии сообщает в понедельник, 20 ноября, пресс-служба регионального главка СК России.

Сама трагедия произошла в минувшую субботу, 18 ноября, в частном доме, расположенном на станции Стрела Таврического района. По данным следствия, 23-летняя мать переложила одномесячную дочь из коляски в кровать, где в это время спал пьяный 27-летний отец малышки. Ночью женщина увидела, что рука её супруга расположена на шее младенца, а ребёнок не подаёт признаков жизни.

"По предварительным данным, смерть девочки наступила от механической асфиксии. В семье воспитываются ещё девочки трёх и пяти лет", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", горе-отцу грозит до четырёх лет лишения свободы.