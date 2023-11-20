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20 ноября, 08:13

Школьник из Ачинска зарубил одноклассника топором из-за оскорблений матери

Подросток из Ачинска Красноярского края убил 12-летнего школьника из-за того, что тот оскорбил его мать. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Место обнаружения тела 12-летнего мальчика из Ачинска. Видео © Telegram / СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

"Погибший оскорбительно выразился в адрес матери подростка, совершившего убийство", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сознавшийся в убийстве одноклассника подросток находится в соцучреждении. Расследование уголовного дела продолжается.

Отчима 12-летнего убийцы из Ачинска чуть не задержали вместо него, но улики выдали юного злодея

Отчима 12-летнего убийцы из Ачинска чуть не задержали вместо него, но улики выдали юного злодея

Напомним, 16 ноября 12-летний Дима из Ачинска вышел после уроков из школы и перестал выходить на связь. Спустя два дня поисков его тело нашли в реке с ножевыми ранениями. Позже следователи вышли на одноклассника, с которым мальчика видели соседи. Он-то и сознался в расправе. По его словам, он зарубил товарища топором, а затем вывез его труп на тележке к реке и сбросил в воду.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Наталья Исакова
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