Школьник из Ачинска зарубил одноклассника топором из-за оскорблений матери
Подросток из Ачинска Красноярского края убил 12-летнего школьника из-за того, что тот оскорбил его мать. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Место обнаружения тела 12-летнего мальчика из Ачинска. Видео © Telegram / СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
"Погибший оскорбительно выразился в адрес матери подростка, совершившего убийство", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время сознавшийся в убийстве одноклассника подросток находится в соцучреждении. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 16 ноября 12-летний Дима из Ачинска вышел после уроков из школы и перестал выходить на связь. Спустя два дня поисков его тело нашли в реке с ножевыми ранениями. Позже следователи вышли на одноклассника, с которым мальчика видели соседи. Он-то и сознался в расправе. По его словам, он зарубил товарища топором, а затем вывез его труп на тележке к реке и сбросил в воду.
Кадр из видео Telegram / СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия