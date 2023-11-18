Назван неожиданный подозреваемый страшной расправы над 12-летним мальчиком в Ачинске

12-летнего Диму из Ачинска, пропавшего 16 ноября и найденного сегодня в реке мёртвым, мог убить его друг. По данным RT, правоохранители считают, что между ровесниками произошёл конфликт, когда они играли в доме недалеко от места обнаружения тела.