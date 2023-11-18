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18 ноября, 15:03

Назван неожиданный подозреваемый страшной расправы над 12-летним мальчиком в Ачинске

RT: В убийстве найденного в реке мальчика из Ачинска подозревают его друга

12-летнего Диму из Ачинска, пропавшего 16 ноября и найденного сегодня в реке мёртвым, мог убить его друг. По данным RT, правоохранители считают, что между ровесниками произошёл конфликт, когда они играли в доме недалеко от места обнаружения тела.

Причиной же роковой ссоры могло стать неаккуратное высказывание подростка в отношении мамы убийцы. После расправы мальчик, как утверждается, отвёз жертву на тележке к реке. На данный момент он находится на допросе.

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Напомним, 16 ноября 12-летний Дмитрий вышел после уроков из школы и перестал выходить на связь. Спустя два дня поисков с участием правоохранителей и волонтёров его тело нашли в реке с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

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Матвей Константинов
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