Тело пропавшего в Ачинске 12-летнего мальчика нашли с ножевым ранением в реке

В Ачинске Красноярского края спустя два дня нашли тело пропавшего ранее 12-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону. Ребёнок находился в реке, у него обнаружили ножевое ранение.

"В рамках поисковых мероприятий тело мальчика обнаружено 18 ноября 2023 года в реке Мазульке, протекающей в границах города Ачинска, с признаками насильственной смерти", — говорится в опубликованном сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), расследование продолжается.

О том, что речь идёт именно о Дмитрии, говорит обновление в VK-паблике общественной организации "Поиск пропавших детей — Красноярск". Теперь на фотографии с ним стоит надпись: "Найден, мёртв".

Место, где нашли тело пропавшего в Ачинске мальчика. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Место, где нашли тело пропавшего в Ачинске мальчика. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Место, где нашли тело пропавшего в Ачинске мальчика. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия