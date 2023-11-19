Отчима 12-летнего убийцы из Ачинска чуть не задержали вместо него, но улики выдали юного злодея

Подросток в Ачинске сознался в убийстве одноклассника во время ссоры и рассказал, что сбросил тело в реку. Как сообщили в Управлении СК по Красноярскому краю, 12-летнего подозреваемого поместили в социальное учреждение.

"Около 15 часов 17 ноября погибший подросток пришёл домой к однокласснику. Между мальчиками произошёл конфликт, в ходе которого погибший стал оскорбительно выражаться в адрес сверстника. Подросток взял в сенях топор и нанёс потерпевшему удар в область затылочной части головы. После осознания содеянного подросток, совершивший убийство, вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке Мазулька и сбросил тело в воду", — уточнили в ведомстве обстоятельства жуткого преступления.

Место обнаружения тела 12-летнего мальчика из Ачинска. Видео © СК по Красноярскому краю

На юного преступника правоохранителей вывели следы крови в доме по улице 3-я Западная. Там же нашли одежду погибшего ребёнка и его рюкзак. Позже была обнаружена и тележка со следами вещества бурого цвета, которая оказалась кровью. При этом следователи сначала даже не думали на 12-летнего мальчика.