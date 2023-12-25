Маткапитал теперь будут выплачивать только на детей с гражданством России по рождению

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только россиянам на ребёнка с гражданством России по рождению. Документ призван урегулировать разночтения, возникавшие в правоприменительной практике.

Новое правило вступит в силу уже с января 2024 года. Норма не коснётся жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые на момент принятия этих территорий в состав РФ не имели российского гражданства. Они сохранят право на маткапитал, если не были гражданами РФ на момент рождения своих детей.