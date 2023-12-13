Госдума одобрила ужесточение требований к детям с правом на маткапитал

Госдумой во время пленарного заседания в третьем и окончательном чтении был принят законопроект о предоставлении права получения материнского капитала только на тех детей, которые получили гражданство России при рождении. Документ внесла на рассмотрение группа сенаторов и депутатов от фракции ЛДПР в августе.

В законе "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" появилась новая норма о том, что право на получение материнского капитала появляется при рождении или усыновлении детей, которые получили гражданство России, появившись на свет, а также у родителей, которые при рождении у них ребёнка являлись гражданами РФ, вне зависимости от места фактического проживания. В документе есть уточнение о том, что в качестве причины для возникновения права на выплату маткапитала не будут учитываться дети, которые при рождении не получили российского гражданства. Согласно действующему законодательству, ребёнок становится гражданином России при рождении, если оба его родителя являются гражданами РФ, либо же гражданство России имеет только один из них, но при этом ребёнок родился на российской территории.

Согласно действующим на сегодняшний день нормам, право получить маткапитал есть у граждан России при рождении или же усыновлении детей, которые уже имеют российское гражданство. Однако в законе нет пояснений о том, должен ли ребёнок быть гражданином РФ с рождения, а также ничего не говорится насчёт того, должны ли родители обладать российским гражданством на момент рождения детей.

Новые нормы должны вступить в законную силу с 1 января 2024 года. Нововведение не будет распространяться на россиян, которые постоянно проживают на территории новых регионов России на момент их включения в состав Российской Федерации.