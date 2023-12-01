Региональный маткапитал может появиться в ДНР
Медведев заявил, что в ДНР может появиться региональный материнский капитал
В Донецкой Народной Республике может появиться региональный материнский капитал. О перспективах введения дополнительной меры поддержки рассказал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Насколько я знаю, сейчас планируется введение материнского капитала, учитывая, что следующий год объявлен Годом семьи, и такая возможность появится у любой имеющей на это право семьи в ДНР. Исхожу из того, что руководство в ближайшее время с такой инициативой выйдет и примет необходимые нормативные акты. Тогда к федеральному материнскому капиталу добавится и региональный материнский капитал", — отметил Медведев на вопрос многодетной матери из ДНР, которая обратилась к нему на приёме в Новосибирске.
В начале года президент России Владимир Путин объявил о расширении программы материнского капитала в новых регионах страны. Сделать это было решено за счёт детей, рождённых с 2007 года, которые также попадут под поддержку. На сегодняшний день размер маткапитала на первого ребёнка составляет 586,9 тыс. рублей, на второго — 775,6 тыс. рублей. А в 2024 году его размер составит 631 тыс. рублей и 834 тыс. рублей соответственно.
ТАСС / Сандурская Софья