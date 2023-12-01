Региональный маткапитал может появиться в ДНР

"Насколько я знаю, сейчас планируется введение материнского капитала, учитывая, что следующий год объявлен Годом семьи, и такая возможность появится у любой имеющей на это право семьи в ДНР. Исхожу из того, что руководство в ближайшее время с такой инициативой выйдет и примет необходимые нормативные акты. Тогда к федеральному материнскому капиталу добавится и региональный материнский капитал", — отметил Медведев на вопрос многодетной матери из ДНР, которая обратилась к нему на приёме в Новосибирске.