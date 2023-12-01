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1 декабря, 12:38

Региональный маткапитал может появиться в ДНР

Медведев заявил, что в ДНР может появиться региональный материнский капитал

В Донецкой Народной Республике может появиться региональный материнский капитал. О перспективах введения дополнительной меры поддержки рассказал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Насколько я знаю, сейчас планируется введение материнского капитала, учитывая, что следующий год объявлен Годом семьи, и такая возможность появится у любой имеющей на это право семьи в ДНР. Исхожу из того, что руководство в ближайшее время с такой инициативой выйдет и примет необходимые нормативные акты. Тогда к федеральному материнскому капиталу добавится и региональный материнский капитал", — отметил Медведев на вопрос многодетной матери из ДНР, которая обратилась к нему на приёме в Новосибирске.

Материнский капитал хотят приблизить к стоимости квартиры

Материнский капитал хотят приблизить к стоимости квартиры

В начале года президент России Владимир Путин объявил о расширении программы материнского капитала в новых регионах страны. Сделать это было решено за счёт детей, рождённых с 2007 года, которые также попадут под поддержку. На сегодняшний день размер маткапитала на первого ребёнка составляет 586,9 тыс. рублей, на второго — 775,6 тыс. рублей. А в 2024 году его размер составит 631 тыс. рублей и 834 тыс. рублей соответственно.

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ТАСС / Сандурская Софья

Максим Плетнёв
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