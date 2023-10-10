Маткапитал на первого ребёнка в 2024 году составит 631 тысячу рублей

Материнский капитал на первого ребёнка в 2024 году вырастет на уровень фактической инфляции — до 631 тысячи рублей, а на второго — до 834 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5% и сумма материнского капитала на первого ребёнка составит почти 631 тысячу рублей, на второго ребёнка — около 834 тысяч рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша", — сказал Котяков на заседании программной комиссии "Единой России".