Маткапитал на первого ребёнка в 2024 году составит 631 тысячу рублей
Материнский капитал на первого ребёнка в 2024 году вырастет на уровень фактической инфляции — до 631 тысячи рублей, а на второго — до 834 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5% и сумма материнского капитала на первого ребёнка составит почти 631 тысячу рублей, на второго ребёнка — около 834 тысяч рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша", — сказал Котяков на заседании программной комиссии "Единой России".
По данным министра, в следующем году маткапитал получит более миллиона российских семей.
Напомним, что в этом году размер материнского капитала тоже вырос и составил 587 тысяч рублей на первого ребёнка и 775,6 тысячи на второго. Увеличилась также сумма единовременного пособия при рождении малыша, а также ежемесячного пособия по уходу. Депутат Татьяна Буцкая не исключила, что размер маткапитала к 2026 году может приблизиться к миллиону рублей.
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