Материнский капитал хотят приблизить к стоимости квартиры

Размер материнского капитала в России должен быть увеличен, потому что сегодня его не хватает на приобретение недвижимости. Так считает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алёхин. Он напомнил, что изначально данная мера господдержки предполагала именно приобретение жилья, однако цены на квартиры с тех пор существенно возросли.