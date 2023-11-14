Материнский капитал хотят приблизить к стоимости квартиры
Депутат Алёхин: Размера маткапитала должно хватать на покупку жилья
Размер материнского капитала в России должен быть увеличен, потому что сегодня его не хватает на приобретение недвижимости. Так считает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алёхин. Он напомнил, что изначально данная мера господдержки предполагала именно приобретение жилья, однако цены на квартиры с тех пор существенно возросли.
"Сегодня близко к квартире с этими деньгами не подойдёшь, поэтому, на мой взгляд, необходимо увеличить материнский капитал", — заявил парламентарий "Ленте.ру".
Ранее с помощью маткапитала предложили развивать российские сёла. Инициатива родилась в Заксобрании Санкт-Петербурга и предполагает возможность использования средств материнского капитала на фермерское хозяйство: закупку домашней птицы, животных, систем механизации и семенного посевного материала. Кстати, материнский капитал могут получать не только мамы, но и отцы. В 2024 году материнский капитал на первого ребёнка вырастет на уровень фактической инфляции — до 631 тысячи рублей, а на второго — до 834 тысяч рублей.
LIFE / Павел Баранов