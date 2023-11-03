В Госдуме рассказали, как отцы могут получить маткапитал

Материнский капитал могут получать не только мамы, но и отцы. На каких условиях они могут это сделать, рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Сегодня в России в отдельных случаях предусмотрено получение отцами материнского семейного капитала, но в тех случаях, когда мать — иностранка, либо она ушла из жизни, либо она в силу каких-то причин не выполняет на достойном уровне своих обязанностей и лишена родительских прав", — подчеркнула депутат в беседе с "Лентой.ру", добавив, что именно в этих случаях отцу положены выплаты из маткапитала.

По словам парламентария, в остальных случаях это право отдаётся матери. В основном средства из материнского капитала тратятся на строительство или приобретение квартиры или дома и на получение ипотеки, если семья решила приобрести своё первое жильё, уточнила Бессараб.