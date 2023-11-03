В Госдуме рассказали, как отцы могут получить маткапитал
Депутат Бессараб: Отцы могут получить маткапитал в случае смерти матери ребёнка
Материнский капитал могут получать не только мамы, но и отцы. На каких условиях они могут это сделать, рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Сегодня в России в отдельных случаях предусмотрено получение отцами материнского семейного капитала, но в тех случаях, когда мать — иностранка, либо она ушла из жизни, либо она в силу каких-то причин не выполняет на достойном уровне своих обязанностей и лишена родительских прав", — подчеркнула депутат в беседе с "Лентой.ру", добавив, что именно в этих случаях отцу положены выплаты из маткапитала.
По словам парламентария, в остальных случаях это право отдаётся матери. В основном средства из материнского капитала тратятся на строительство или приобретение квартиры или дома и на получение ипотеки, если семья решила приобрести своё первое жильё, уточнила Бессараб.
Вместе с тем депутат объяснила, как изменится сумма материнского капитала в следующем году. Так, с 1 февраля 2024 года размер выплаты на первого ребёнка составит 631 000 рублей, на второго — 834 000 рублей, если не получали в первый раз. По словам Бессараб, к 2026 году сумма выплат на второго ребёнка при неполучении на первого превысит миллион рублей.
Ранее Лайф писал, что Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей внёс проект об изменении программы материнского капитала после 2026 года в Правительство РФ. Предложено ограничить выплату матерям старше 25–30 лет или предоставлять им выплату только на второго ребёнка. Так парламентарии хотят мотивировать женщин к появлению потомства до 30-летнего возраста. Пока у документа намного больше критиков, чем тех, кто его поддерживает. К примеру, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сочла эту идею дискриминацией. В ЛДПР тоже категорично высказались об идее не давать маткапитал на первенца после 25 лет. А юрист Катя Гордон назвала эту идею подлостью.
LIFE / Павел Баранов