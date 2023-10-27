"Абсолютная подлость": Правозащитники забили тревогу из-за лишения 30-летних мам маткапитала

Инициатива некоторых депутатов Госдумы о лишении женщин старше 25–30 лет материнского капитала за первенцев не только напрасно заострит внимание на возрасте будущих мам, но и ограничит их в правах. Так предложение парламентариев прокомментировала в беседе с Лайфом юрист и правозащитница Катя Гордон.

Собеседница Лайфа напомнила, что в России и так существует "абсолютно первобытный" негатив в адрес женщин, возраст которых перешагнул 30-летнюю отметку. По мнению Гордон, для повышения рождаемости дамам, наоборот, следует предоставлять больше выплат.

"Мать остаётся матерью и в 40, и в 20, поэтому попытка забрать деньги или ограничить маткапитал — это абсолютная подлость, особенно в наше время", — считает Гордон.