Развивать российские сёла предложили с помощью маткапитала

Возможность использовать средства материнского капитала на фермерское хозяйство (закупку домашней птицы, животных, систем механизации и семенного посевного материала) позволит развивать российские сёла. Так считает депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

По его словам, программа материнского капитала показала свою эффективность за годы действия в стране, однако необходимо расширить перечень направлений, по которым обладатели этой меры поддержки смогут тратить средства.

"Очевидно, что подобные нововведения будут способствовать развитию современного российского села и укреплению института семьи. Кроме того, такая инициатива поддержит и те семьи, которые меняют городскую прописку на жизнь в селе и поднимают авторитет фермерского образа жизни, заново вдыхают жизнь в российскую деревню, создают новые культурные и туристические объекты", — приводит слова парламентария RT.