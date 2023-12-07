С 1 января изменятся правила получения пособий: Кому и как будут делать выплаты Сразу несколько новшеств ждут получателей пособий и материнского капитала. Кому и как будут назначать выплаты с 1 января? 6 декабря, 21:41 С 1 января появятся изменения в порядке назначения пособий. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

С 1 января 2024 года изменятся правила направления средств маткапитала на получение ежемесячной выплаты. Об этом сообщила юрист "Европейской юридической службы" Екатерина Туслякова.

Она отметила, что начиная со следующего года ежемесячную выплату будут делать с месяца рождения ребёнка. Это происходит, если заявление на получение меры соцподдержки было подано не позднее полугода с месяца рождения ребёнка.

Вместе с тем, пояснила Екатерина Туслякова, изменится перечень доходов, учитываемых при определении среднедушевого дохода семьи.

Стоит отметить, что с 1 января при расчёте нуждаемости в состав малоимущей семьи будут включаться только супруги, несовершеннолетние дети заявителя и дети, находящиеся под его опекой (попечительством), а также дети-студенты до 23 лет, если они обучаются очно.

Таким образом, теперь при расчёте нуждаемости в состав малоимущей семьи не будут включаться все родственники, которые живут вместе с заявителем и ведут с ним совместное хозяйство. Более того, в доходах будут учитываться только суммы, которые люди получают в денежной форме. Исключены доходы в натуральной форме. При оценке нуждаемости доходы от предпринимательской деятельности станут учитываться за вычетом расходов.

— Право на получение маткапитала имеется у женщин при условии наличия гражданства РФ как у мамы, так и у ребёнка на момент его рождения. Сейчас Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому правило наличия гражданства не применяется в отношении граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Основное требование к ним — это постоянное проживание на вышеуказанных территориях на день принятия в Российскую Федерацию. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у таких граждан независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ. Предполагается, что эти изменения вступят в силу с 1 января 2024 года, — добавила Екатерина Туслякова.

Напомним, что сейчас средства материнского капитала можно использовать на улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком, формирование женщиной накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребёнка до достижения им возраста трёх лет.

Есть возможность оформить и ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Это могут сделать семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения.

Выплата назначается в размере величины регионального прожиточного минимума для детей. В случае изменения этой величины выплата подлежит перерасчёту в беззаявительном порядке с месяца такого изменения.

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребёнка. На данный момент выплата осуществляется с месяца рождения ребёнка, если заявление подано в течение трёх месяцев со дня его рождения, а в остальных случаях — с месяца обращения за назначением выплаты.

— В следующем году повысят сумму универсального пособия для семей с детьми и материнского капитала. Индексация традиционно проводится с 1 февраля. Она зависит от размера инфляции. Ожидается, что индексация составит 7,5%, — отметила инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова.

Она отметила, что все изменения в законах сейчас направлены на борьбу с фиктивной самозанятостью, искусственным занижением доходов, а также на более эффективное обеспечение социальной поддержки семей с детьми в России.

— В 2024 году появятся и новые меры поддержки семей с детьми. Например, планируется разрешить использование материнского капитала для реконструкции таунхаусов. Такие изменения направлены на улучшение условий и гибкости для семей с детьми, стимулирование рождаемости и поддержку российской семьи, — рассказал основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

Авторы Нина Важдаева