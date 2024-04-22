Мишустина попросили разрешить молодым семьям тратить маткапитал на ремонт
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Молодым семьям в России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт жилья. С такой инициативой обратился председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину.
По мнению Ветрова, ремонт является одним из способов улучшения жилищных условий, а значит, его тоже следует включить в программу расходования средств маткапитала, хотя бы когда речь идёт о молодых семьях с детьми.
"Прошу Вас рассмотреть данную инициативу и позволить молодым семьям тратить средства маткапитала на ремонт квартир", — приводит цитату из обращения к Мишустину RT.
Ранее депутаты ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России — За правду" подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала. Парламентарии предлагают увеличить выплаты на второго и третьего ребёнка до миллиона рублей. Отметим, что с 1 февраля 2024 года в России проиндексировали материнский капитал. Теперь выплаты составляют 630,4 тысячи на первого ребёнка и 833 тысячи — на второго. А если родители ранее уже получали выплату при рождении первого малыша, при рождении второго им положена доплата в 202,6 тысячи.