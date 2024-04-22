Мишустина попросили разрешить молодым семьям тратить маткапитал на ремонт

Молодым семьям в России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт жилья. С такой инициативой обратился председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину.

По мнению Ветрова, ремонт является одним из способов улучшения жилищных условий, а значит, его тоже следует включить в программу расходования средств маткапитала, хотя бы когда речь идёт о молодых семьях с детьми.

"Прошу Вас рассмотреть данную инициативу и позволить молодым семьям тратить средства маткапитала на ремонт квартир", — приводит цитату из обращения к Мишустину RT.