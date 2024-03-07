Не роскошь, а необходимость: Россияне хотят тратить маткапитал на автомобили

Почти половина жителей России (48%) считают целесообразным разрешить тратить средства маткапитала на приобретение автомобиля, поскольку в случае с многодетными семьями транспортное средство — не роскошь, а необходимость. Об этом говорят результаты опроса, проведённого kp.ru среди 4,2 тысячи россиян.

По мнению респондентов, позволить себе машину могут далеко не все многодетные семьи. При этом, имея автомобиль, проще возить детей на занятия, в отпуск и к родственникам. Особенно это актуально для жителей отдалённых населённых пунктов, сельской местности.

Четверть опрошенных (26%) полагают, что среди допустимых статей расходования маткапитала должны быть спортивные кружки и секции: не все родители имеют средства на покупку дорогостоящего спортинвентаря и униформы, а ребёнок из-за этого не имеет возможности развивать свои способности. Ещё 11% проголосовали за путешествия, детские путёвки и летние лагеря, ведь здоровье ребёнка бесценно, а зарплата родителей не всегда позволяет посетить морской курорт.

По 3% голосов набрали категории "Продукты, питание в кафе, ресторанах" и "Одежда". На развлечения предлагают тратить маткапитал 2% российских граждан. Ещё 7% выбрали "Другое", предложив свой вариант.