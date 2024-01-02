Кому выплатят материнский капитал в 2024 году и сколько он составит С 2024 года появились изменения, которые касаются порядка начисления и суммы материнского капитала. Кто может получить выплаты на детей, в каком размере и на что их можно потратить? 1 января, 21:41 Юристы рассказали, как получить материнский капитал в 2024 году. Обложка © Shutterstock

Что такое материнский капитал

Материнский капитал ещё называют семейным. Это одна из мер государственной поддержки семей с детьми. Материнский капитал — деньги, которые государство предоставляет семьям безвозмездно. При этом тратить их можно только на чётко определённые цели.

Потратить материнский капитал можно на строго определённые цели. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Программа действует с 2007 года. Изначально деньги выдавали на родившегося или усыновлённого второго, третьего или последующего детей. С 1 января 2020 года материнский капитал выплачивают и при рождении первого ребёнка.

Как получить материнский капитал в 2024 году

Право на маткапитал даёт именной сертификат. Он может быть и в бумажном виде, и в электронном. Сейчас для его оформления заявления не требуется.

Получить сертификат можно, если человек подходит под определённые условия. Так, выдаётся он только гражданке России, если она родила или усыновила ребёнка.

Кстати, получить деньги может не только женщина, но и мужчина. Например, если он самостоятельно воспитывает ребёнка.

Право на материнский капитал даёт именной сертификат. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Кроме того, получить маткапитал может и ребёнок, не достигший совершеннолетия, а также студент-очник, которому ещё не исполнилось 23 лет. Впрочем, для получения денег тоже нужно соответствовать определённым критериям. К примеру, у человека единственным родителем была мать, которую лишили родительских прав. Соответственно, материнский капитал никто из родителей не получал. В этом случае деньги могут перевести напрямую ребёнку.

На что в 2024 году можно потратить материнский капитал

Потратить средства возможно только на конкретные цели. Например, на улучшение жилищных условий, образование ребёнка, ежемесячные выплаты на детей до трёх лет, реабилитацию ребёнка с инвалидностью, накопительную пенсию матери.

В ряде случаев получить материнский капитал могут отцы. Фото © Shutterstock

Государство чётко регламентирует не только те цели, на которые можно потратить деньги материнского капитала, но и порядок их расходования. Например, средства можно направить на улучшение жилищных условий, когда ребёнку исполнится три года. Но под это правило не попадают досрочное погашение ипотеки и первоначальный взнос. На эти цели использовать деньги можно сразу после рождения ребёнка.

Есть и жёсткие критерии к самому жилью, которое покупается на материнский капитал. Например, нельзя приобретать аварийное жильё или потратить эти деньги на ремонт в квартире.

Если говорить о тратах на образование, то из маткапитала можно оплатить обучение ребёнка в детском саду, школе или вузе. С помощью сертификата можно также покрыть расходы на общежитие в учебном заведении.

Мама имеет право направить деньги на накопительную часть своей пенсии. При этом она может их вернуть до наступления пенсионного возраста и потратить на другие цели.

Как получить ежемесячную выплату из материнского капитала

Средства (часть средств) материнского капитала можно направить на получение ежемесячной выплаты. Делается это на основании заявления о распоряжении деньгами. Получать ежемесячную выплату можно при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума на душу населения. Учитывается сумма, установленная в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением выплаты.

"Выплата предоставляется до того момента, как ребёнок достигнет трёх лет. Если в семье несколько детей в возрасте до трёх лет, то по заявлению человека, получившего сертификат, ежемесячная выплата может быть назначена на каждого ребёнка. С 1 января 2023 года она осуществляется в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе проживания семьи на дату подачи заявления", — рассказали в Социальном фонде России.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на получение ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребёнка.

Сколько составит материнский капитал в 2024 году

В 2024 году материнский капитал проиндексируют на 7,5%. Размер выплаты составит на первого ребёнка 631 тыс. рублей, а на второго — 834 тыс. рублей.

"До 2020 года за рождение первого ребёнка материнский капитал не был предусмотрен, поэтому, если женщина, у которой уже есть ребёнок, рождённый до 2020 года, в 2024 году родит второго, то она получит материнский капитал в увеличенном размере — сразу за двоих детей. В 2024 году он составит чуть больше 830 тыс. рублей. За рождение первого ребёнка предусмотрена сумма чуть более 630 тыс. рублей. Если первый ребёнок был рождён в 2020 году или позже и на него уже получена выплата, то за рождение второго в 2024 году она получит около 200 тыс. рублей", — уточнил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

С 1 февраля повысят размер материнского капитала. Фото © Shutterstock

С 1 февраля 2024 года Социальный фонд повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые ещё не воспользовались им. Максимальное повышение ждёт семьи, которые ещё ни разу не распоряжались сертификатом. Сумма увеличится сразу на 44 тыс. рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребёнка, а трат при этом не было, то прибавка составит 58 тыс. рублей.

"Родители, сохранившие часть материнского капитала, могут рассчитывать на индексацию через два месяца. Если после всех распоряжений у семьи осталось, допустим, 375 тыс. рублей, то именно эта сумма и будет увеличена в феврале на 7,5%. В итоге семья сможет распорядиться более "высокими" средствами в размере 403 тыс. рублей", — добавили в СФР.

Авторы Нина Важдаева