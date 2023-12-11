С 1 января нестандартно повысят социальные выплаты: Кому сделают прибавку и в каком размере С 1 января получателям социальных выплат проведут индексацию. В этом году она будет иметь свои особенности и затронет пенсионеров, льготников, инвалидов и семьи с детьми. Какие выплаты повысят, на сколько и кто получит прибавку? 10 декабря, 21:41 Юристы рассказали, кому с 1 января повысят социальные выплаты. Обложка © Shutterstock

С 1 января 2024 года будут проиндексированы социальные выплаты различным категориям получателей. Прибавки будут и на федеральном, и на региональном уровне. Об этом сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

На федеральном уровне сделают перерасчёт семьям, которые получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Оно зависит от размера прожиточного минимума (ПМ), а его увеличат с 1 января. Следовательно, вырастет и размер пособия. Перерасчёт сделают автоматически. Для этого не требуется писать заявление.

— К примеру, прожиточный минимум в Москве на ребёнка на 2023 год составляет 18 770 рублей, а с 1 января 2024 года будет 19 586 рублей, в Московской области ПМ с 16 759 рублей увеличился до 17 747 рублей, в Санкт-Петербурге — с 14 641 рубля до 15 832 рублей, а в Краснодарском крае — с 13 386 рублей до 14 205 рублей. Кроме того, теперь родители (усыновители) или опекуны (попечители), воспитывающие детей-инвалидов или инвалидов с детства I группы, которые работают неполный день или трудоустроились на неполное рабочее время, смогут получать выплату по уходу в размере 10 000 рублей. Ранее её делали только неработающим родителям. Кстати, выплату будут получать и те, кто работает на дому или дистанционно, — уточнила Оксана Красовская.

Юрист обратила внимание, что целый ряд новшеств вводится на региональном уровне. Например, в Ленинградской области с 1 января 2024 года будет выдаваться единовременная выплата за счёт регионального бюджета. При рождении первого ребёнка она составит 35 000 рублей, второго — 45 000 рублей, третьего — 60 000 рублей. Областной закон Ленинградской области N 31-оз "О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области" был принят ещё в 2021 году, а вот положения в части единовременных пособий начнут применяться с 1 января 2024 года.

В Республике Саха (Якутия) с 1 января 2024 года размер ежемесячной компенсационной выплаты на содержание одного ребёнка в семье опекуна или в приёмной семье будет равен величине прожиточного минимума для детей, установленной по зонам региона на соответствующий год. Впрочем, он будет не ниже ранее установленного размера. На 2024 год в целом по республике на ребёнка прожиточный минимум будет 23 598 рублей, а был 22 560 рублей.

В Тульской области с 1 января 2024 года повышаются размеры ежемесячной выплаты денежных средств опекуну и приёмному родителю на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суммы различаются с учётом возраста ребёнка: 1) от 0 до 6 месяцев — 12 227 рублей 53 копейки (было 12 024,92 рубля); 2) от 6 до 12 месяцев — 17 749 рублей 93 копейки (было 17 490,66); 3) от 12 до 18 месяцев — 14 037 рублей 92 копейки (тот же размер остался); 4) от 18 месяцев до 2 лет — 13 322 рубля 53 копейки (было 13 220,43); 5) от 2 до 3 лет — 13 044 рубля 94 копейки (было 12 942,84); 6) от 3 до 7 лет — 17 249 рублей 6 копеек (было 16 582,58); 7) от 7 до 11 лет — 23 461 рубль 73 копейки (было 22 496,57); 8) от 11 до 18 лет — 25 258 рублей 35 копеек (было 24 298,96).

— С 1 января анонсированы повышения пенсий. Индексацию проведут как на федеральном уровне, так и на региональном. Например, в Москве с 1 января 2024 года пройдёт индексация социальных выплат. В частности, минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Таким образом, размер прибавки для минимальной пенсии составит 1,1 тыс. рублей. Это порядка 5%. Если говорить про индексацию на федеральном уровне, то с 1 января 2024 года страховые пенсии вырастут на 7,5%.

— Индексация затрагивает страховые пенсии неработающих пенсионеров. Стоимость одного пенсионного коэффициента составит 133,05 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8134,88 рубля. Стоит отметить, что минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих россиян всегда будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Если размер пенсии вместе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами окажется ниже ПМ, то ему будет установлена социальная доплата, — пояснили в Социальном фонде России.

Елена Кузнецова добавила, что в Москве также проведут индексацию единовременных и ежемесячных социальных выплат. Так, вырастут размеры социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства. Сделают прибавку студенческим и приёмным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, а также юбилярам супружеской жизни, долгожителям и другим льготникам.

Авторы Нина Важдаева