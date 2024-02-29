Путин предложил в два раза увеличить налоговый вычет на второго ребёнка

Сумму налогового вычета на второго ребёнка в России необходимо удвоить, а также увеличить выплаты на третьего и последующих детей. Об этом заявил в четверг, 29 февраля президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию страны.

"Предлагаю увеличить в два раза — до 2 тысяч 800 рублей в месяц налоговый вычет на второго ребёнка и до 6 тысяч — на третьего и каждого последующего ребёнка", — пояснил глава государства.