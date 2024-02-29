Путин предложил в два раза увеличить налоговый вычет на второго ребёнка
Сумму налогового вычета на второго ребёнка в России необходимо удвоить, а также увеличить выплаты на третьего и последующих детей. Об этом заявил в четверг, 29 февраля президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию страны.
"Предлагаю увеличить в два раза — до 2 тысяч 800 рублей в месяц налоговый вычет на второго ребёнка и до 6 тысяч — на третьего и каждого последующего ребёнка", — пояснил глава государства.
Размер годового дохода, на который распространяется вычет, Путин предложил повысить с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. И такая мера поддержки, как подчеркнул российский лидер, должна предоставляться автоматически, то есть без подачи заявления.
А ранее в ходе сегодняшнего послания Владимир Путин предложил увеличить срок действия государственной программы по предоставлению маткапитала с 2026 до 2030 года. Кроме того, президент распорядился о продлении программы льготной ипотеки, действовавшей до 2023 года, с сохранением её базовых параметров. Особое внимание глава государства поручил уделить семьям с детьми, для них сохранят ставку под 6%.
Shutterstock