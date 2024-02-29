Путин призвал акцентировать внимание на проблеме бедности в многодетных семьях

Проблема бедности в России напрямую касается более 9% населения страны, и задача государства — к 2030 году обеспечить уровень ниже 7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

Владимир Путин о проблеме бедности и многодетных семьях. Видео © Life.ru

"Начну с одной из самых острых проблем. Это, мягко говоря, невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи", — указал российский лидер.

По сведениям президента, в 2000 году более 42 миллионов граждан РФ находились за чертой бедности. С тех пор ситуация кардинально поменялась, а по итогам 2023 года в России этот показатель составил 13,5 миллиона человек. Тем не менее проблема продолжает оставаться острой, особенно когда касается многодетных семей.

"Проблема бедности по-прежнему острая, она затрагивает 9% населения. А среди многодетных уровень бедности составляет 30%. К 2030 году уровень бедности нужно снизить ниже 7%, а среди многодетных хотя бы до 12%. Нужно сделать особый акцент на снижении бедности среди многодетных семей", — подчеркнул Владимир Путин.