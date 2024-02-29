Путин поручил продлить программу льготной семейной ипотеки до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 2030 года, сохранив базовые параметры. Об этом глава государства объявил в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны.
"Особое внимание уделить семьям с детьми, для них ставка кредита останется под 6%", — отметил российский лидер.
Ожидается, что в сегодняшнем Послании Федеральному собранию глава государства уделит много внимания теме нацпроектов, поддержке участников специальной военной операции, экономике и социальной сфере. Life.ru ведёт прямую трансляцию.
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