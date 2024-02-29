Путин поручил продлить программу льготной семейной ипотеки до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 2030 года, сохранив базовые параметры. Об этом глава государства объявил в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны.

"Особое внимание уделить семьям с детьми, для них ставка кредита останется под 6%", — отметил российский лидер.