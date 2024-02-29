Регион

Уведомления отключены

29 февраля, 09:59

Путин поручил продлить программу льготной семейной ипотеки до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 2030 года, сохранив базовые параметры. Об этом глава государства объявил в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны.

"Особое внимание уделить семьям с детьми, для них ставка кредита останется под 6%", — отметил российский лидер.

Россиянам раскрыли способы снизить ставку по ипотеке
Россиянам раскрыли способы снизить ставку по ипотеке

Ожидается, что в сегодняшнем Послании Федеральному собранию глава государства уделит много внимания теме нацпроектов, поддержке участников специальной военной операции, экономике и социальной сфере. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

Обложка ©

Shutterstock.com

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Послание Федеральному собранию
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Недвижимость
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров