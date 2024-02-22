Россиянам раскрыли способы снизить ставку по ипотеке

В "Роскачестве" рассказали, какими способами можно официально понизить базовую ставку по ипотеке. Программа социальной ипотеки — один из таких способов. По ней регион субсидирует кредитную ставку или возвращает деньги за оплату части стоимости жилья — до 30–100%, пишет RT со ссылкой на пресс-службу "Российской системы качества".

Этим преимуществом могут воспользоваться учителя, врачи, многодетные семьи, представители уникальных профессий и люди, состоящие на учёте по улучшению жилищных условий. Требования разнятся от региона к региону. Например, в Московской области для оформления денежной компенсации получателю субсидии необходимо заключить трудовой договор с госучреждением минимум на 10 лет. Такая практика существует также в Москве, Архангельской области и Санкт-Петербурге. Есть и выгодные условия для молодых учителей.

"Правительственный регламент позволяет регионам заключить с Минобрнауки соглашение о субсидировании ипотечных кредитов для учителей до 35 лет. За счёт этого ставка для них снижается до 8,5%. Подобная программа работает, например, в Мурманской области и Алтайском крае", — пояснили в пресс-службе "Роскачества".

Особая программа существует для военнослужащих. Согласно ей, государство выплатит кредит за человека в пределах установленного лимита. Также эксперты напомнили о региональных механизмах ипотеки для отдельных категорий людей.

"Обычно для тех, кто нуждается в жилье, кого переселяют из аварийного жилья или представителей определённых профессий. Например, в Самарской области — ипотека для медиков и педагогов по ставке ниже базовой на три процентных пункта, однако доступна она только в определённых банках", — отметили специалисты.

Вместе с тем арктическая и дальневосточная ипотеки предусматривают кредит по ставке до 2%. Если вы не подпадаете ни под одну льготную программу, есть другие способы официально снизить базовую ставку по ипотеке.

Так, с недавних пор скидка предоставляется тем, кто переводит свою зарплату на карту банка после оформления ипотеки. Многие кредиторы в связи с этим понижают ставку. Скидка составит 0,5–1 процентный пункт. Нередко банки сами назначают понижение цен по ставкам для клиентов некоторых категорий: например, врачей, научных сотрудников или работников МЧС, которые не имеют возможности получить субсидии или социальную ипотеку, рассказывают эксперты. Использование дополнительных услуг банка может позволить снизить базовую ставку в среднем на 0,3–1 процентный пункт.

"Для этого требуется: оформить добровольное страхование жизни и здоровья, подать онлайн-заявку на сайте банка, воспользоваться сервисом электронной регистрации сделок, подтвердить профиль через "Госуслуги" — то есть пройти авторизацию через портал и предоставить банку доступ к персональной информации: паспортным данным, прописке, СНИЛС, данным о состоянии лицевого счёта в СФР", — сообщают в "Роскачестве".

Многие банки уже некоторое время предлагают новую услугу — снижение ставки за комиссию. Принцип её работы в том, что заёмщик оплачивает комиссию 2% от общей суммы кредита, а банк снижает утверждённую ставку на один процентный пункт.

Снижение ставки осуществляется как на весь срок ипотеки, так и на первые годы. Во втором случае комиссия будет ниже. Это пригодится тем, кто хочет раньше срока погасить кредит или вынужден взять ипотеку по высоким ставкам. Спустя время, как показывает практика, ЦБ будет снижать ключевую ставку, а банки вслед за ним понизят ставки по кредитам и вкладам. Таким образом, откроется возможность для рефинансирования кредита под более низкий процент, отметили специалисты.