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13 февраля, 11:58

Путин поручил ввести льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жильё

Президент России Владимир Путин поручил распространить в новых регионах льготную ипотеку под 2% на вторичное жильё. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2% годовых), действующей на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях," — говорится в сообщении.

Это поручение дано по итогам совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции, которая состоялась 14 декабря.

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Путин объяснил, почему льготная семейная ипотека не распространяется на вторичку

Напомним, на мероприятии Путин заявил, что в новых регионах надо распространить льготную ипотеку и на вторичный рынок, как на Дальнем Востоке. Глава государства пояснил, что нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного. А 5 февраля президент поручил распространить ДВ-ипотеку на бойцов СВО без ограничений. Речь идёт о том, чтобы не учитывать предусмотренные в программе условия, касающиеся возраста и семейного положения граждан.

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ТАСС / Эрик Романенко

Никита Никонов
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