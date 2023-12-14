"Надо как на Дальнем Востоке": Путин рассказал, как решить проблему с ипотекой в новых регионах РФ

В четырёх новых регионах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — необходимо распространить льготную ипотеку на вторичное жильё. Об этом в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил глава государства Владимир Путин.

Президент предложил обратить внимание на создание федеральной программы по льготной ипотеке. Сейчас она действует только на квартиры в новостройках и составляет 2%. Однако, по мнению российского лидера, программу нужно распространить и на вторичный рынок, как это было в ситуации с Дальним Востоком.

"Нового жилья там (в новых регионах. — Прим. Лайфа) строится пока, мягко говоря, немного. Поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок — вот что надо сделать", — сказал глава государства.